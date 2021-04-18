شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع متناهى الصغر خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلى أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة أيضاً إقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.

وأوضح شعراوى، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساعدة المتعثرين في سداد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين علي قروض من صندوق التنمية المحلية حيث تقرر مد فترة السماح حتى نهاية ديسمبر 2021 وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واعفائة من فوائد القرض وغرامة التأخير، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية .

ووجه شعراوى، بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة في نطاق المحافظات التي يتم التفتيش عليها، كما وجه اللواء شعراوي بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق، موضحاً أن الصندوق يقدم القروض للشباب والمرأة، وخاصة المبدعين، لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم التي ربما لا يستطيعون تنفيذها بصورة موسعة وإنما تعتبر بداية لهم تسهل لهم التوسع في وقت لاحق.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية اجتماعه الدورى برئاسة اللواء محمد الشبراوي المدير التنفيذي للمشروع لعرض المشروعات التي تمت الموافقة علي تمويلها خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021 .

وقال شعراوى، إن عدد المشروعات التي نفذها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنيه، منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات، لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيه وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20%.

ولفت الوزير إلى أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الإنتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه على الراغبين فى الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه لاقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع اقامة المشروع، كما تقوم باجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومتابعة اجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة للمشروع .