شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة على التابلت بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية شهر يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاختبار التقني لشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020- 2021، والذي يعقد في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وأكدت أن الامتحان التدريبي يهدف إلى ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة أنه لطلب الدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور يجب التواصل عبر

الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610

كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسي من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi.

وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code

من خلال الرابط g12.emis.gov.eg وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة ال Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg

لتسجيل الملاحظات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة ال Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح ال 4G في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح ال 4G فقط والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق ال Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام ال 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية جديدة لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر أبريل ومايو ويونيو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على المختصين بالمدارس الثانوي العام، والتي تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، بعدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة أي سيرف مع إبلاغ كافة الأعطال والمشكلات.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني، [email protected] موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نجاح تجربةاليوم ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها«.

وهناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات واجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبي الاول بايامه الثلاثة.

وتابع: نتطلع إلى استقبال طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الاول من ثلاثة ايام هامة جدا للوصول إلى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

لنتذكر جميعا اننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أي مشكلة وعلى الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته لان هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.