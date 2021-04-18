شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدولة لتطوير شبكات الكهرباء بشمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بشمال وجنوب سيناء، لتوصيل التيار الكهربائى لأهالى سيناء بأعلى جودة والقضاء على الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد وتهالك الشبكة التى لم تشهد أى أعمال تطوير منذ عشرات السنين، وفيما يلى خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء وما تم تطوير حتى الآن:
- تركيب 4 موزعات جهد متوسط.
- تركيب 295 محول وكشك قدرات مختلفة.
- تركيب31 سكينة هوائية جهد متوسط .
- تركيب 21 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .
- 815 عامود هوائى جهد متوسط .
- 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط .
- 70كم خطوط أرضية جهد متوسط .
- 2333 عامود جهد منخفض.
- 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض.
- 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.
- 103 صناديق توزيع جهد منخفض .
- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة.
- توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء.
- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة.
- توصيل التيار الكهربائى لعدد76 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة.
- تغذية قري سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان.
- توصيل التيارالكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية)
- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة.
- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء.
- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة.
- مشروع تغذية سوق الجملة الجديد.
- مشروع تغذية عمارات السيل.
- مشروع إنارة الطريق الدولى حتى الروضة.
- مشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم أبو نجيلة.
- توصيل التيار لمحطة مياه أبوصقل.
- مشروع تغذية محطة تحلية المياة بالسكادرة
- م توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش
- توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل
- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق شمال الإسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا.
- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا.