كورونا في 24 ساعة| أعراض جديدة للإصابة واحتياطات للحماية من تغيرات الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162714 حالة حتى اليوم.

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