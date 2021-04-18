حدث ليلاً| ملامح الامتحان التجريبي للثانوية العامة وتفاصيل الوضع الوبائي في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الامتحان بكرة".. تفاصيل أول اختبار تجريبي للثانوية العامة في 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء اختبار تجريبي خلال أيام 18، 20، 22 أبريل، بهدف اختبار السيستم وشرائح الإنترنت والخوادم والسيرفرات في المدارس، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجيش من المهندسين لمتابعة كل الأمور التي تطمئن الطلاب وأولياء الأمور على الجزء التقني من الامتحان.

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"نختبر بدائل كثيرة".. وزير التعليم يدعو الطلاب الثانوية لحضور الاختبار التجريبي في المدارس

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

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وفاة القس بيشوي كامل كاهن "الصمّ وضعاف السمع" بالإسكندرية.. والبابا ينعاه

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، وفاة الأب القس بيشوي كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بمنطقة جرين بلازا التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، عن عمر تجاوز 49 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 21 سنة.

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جبر والشوربجي وسلامة وحجازي وسعدة يقدمون واجب العزاء في وفاة مكرم محمد أحمد

شارك الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، مساء السبت، فى مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد، داخل مؤسسة الأهرام.

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الصحة: الوضع الوبائي في محافظات الصعيد مطمئن

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن هناك زيادة طفيفة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظات الصعيد.

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الصحة: 360 ألف مواطن تلقوا التطعيم بلقاح كورونا حتى الآن

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الفترة الزمنية بين التسجيل بالموقع الجديد للحصول على لقاح فيروس كورونا وتلقي اللقاح لا تتجاوز اليومين، مؤكدًا أنه جرى التسجيل لما يقارب مليون و500 ألف مواطن على الموقع، لافتًا إلى أن حوالى 360 ألف مواطن تلقوا التطعيم.

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"خدوا بالكم".. يوسف الحسيني محذرًا من ارتفاع أعداد إصابات كورونا في رمضان

حذر الإعلامي يوسف الحسيني، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

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أحمد موسى: "آلاف الإخوان خرجوا من الممرات الآمنة داخل اعتصام رابعة"

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، والتي كانت عن فض اعتصام رابعة المسلح، قائلًا: اعتصام فض رابعة كان مسلح وبه بنادق وقنابل مولوتوف"، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف خرجوا من الممرات الآمنة التي قامت الداخلية بتحديدها للمتواجدين داخل اعتصام رابعة، وتم توفير أتوبيسات لتوصيلهم إلى منازلهم.

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لميس الحديدي: "قيادات الإخوان اختفوا وصدروا النساء والأطفال كدروع بشرية خلال فض اعتصام رابعة"

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن مسلسل الاختيار 2 وثق حقائق شاهدناها وعايشناها جميعًا كمصريين وإعلاميين في إطار التغطية اليومية، قائلة: "مشاهد تهريب السلاح والنساء المنتقبات اللاتي كنا يدخلن لميدان رابعة عبر عربات الإسعاف المسروقة ويتنكر في صفوفهن قيادات من الإخوان حتى لا يتم التعرف عليهم".

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العراق: طائرات حربية تشن غارات على مناطق في محافظة دهوك

أعلنت مدير ناحية دينارته بمحافظة دهوك العراقية شعبان برواري عن قيام طائرات حربية تركية بغارة على مواقع في المناطق الحدودية من إقليم كردستان.

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السعودية تعلن زيادة إصابات كورونا وارتفاع أعداد الحالات الحرجة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في اقسام العناية المركزة.

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الرئيس الألماني ينظم حفل تأبين لضحايا جائحة كورونا

بعد مرور عام على بداية جائحة كورونا، تحيي السلطات الألمانية الأحد ذكرى ضحايا فيروس كورونا خلال حفل مركزي وتعرب عن تعازيها للأقارب.

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