شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن خطة مواجهة مخاطر الموجة الحارة على محاصيل الفاكهة والخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، خطتها لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل البستانية، وخاصة الفاكهة والخضروات، وتطبيق الممارسات الجيدة خلال هذه الفترة.

ووفقا لتقرير رسمي أصدره المعهد، تشمل التوصيات التي يجب اتباعها للتقليل من تأثير الموجة الحارة على محاصيل الفاكهة والخضر عددا من النقاط ومنها التوصيات اللازمة لحماية محاصيل الفاكهة مثل العنب، وتشمل الحفاظ على مستوى الرطوبة المناسبة في محيط المجموع الجذري عن طريق الري الليلي وفي الصباح الباكر وذلك في العنب المكشوف سواء ري بالتنقيط أو ري بالغمر وأيضا في العنب المغطى بالبلاستيك بهدف التصدير مع عدم رش أي مبيدات في هذه الفترة.

وأضاف التقرير أن التوصيات الفنية المتعلقة بإدارة البلاستيك في العنب المغطي في تلك الفترة ترفع الجوانب أو السائر ولا تفرد إلا عند انخفاض درجات الحرارة ويراعي عمل فتحات تهوية بلم خط من البلاستيك وترك ثلاث خطوط مع وضع ترمومتر داخل الصوبة لمتابعة درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الفاكهة الاستوائية تتعرض إلى تباين في درجات الحرارة بين الارتفاع الشديد والانخفاض في فترة التزهير والعقد حيث ستتاثر الفاكهة الاستوائية.

وأشارت التوصيات المتعلقة إلى أنه بالنسبة للنورات الزهرية لأشجار المانجو التي خرجت مبكرا وعقدت ثمارها ستتحمل ارتفاع درجات الحرارة بالمقارنة بالنورات التي لم تصل إلى مرحلة الإخصاب مسببا فشل العقد وتساقط الثمار العاقدة الصغيرة، وهذا الارتفاع والانخفاض في الحرارة سيؤدى إلى موت الجنين وحدوث المانجو «الفص».

وفيما يتعلق بنخيل التمر وهو من فاكهة المناطق الجافة وفي مرحلة التزهير والعقد والخوف على النورات التي لم تتشقق بعدما أكدت التوصيات الفنية أنه يفضل بعد إتمام التلقيح اليدوى أن يتم تكييس الشماريخ الزهريه لمدة شهر لتلافي التباين في الحرارة الذي يسبب فشل العقد الشيص.

ولفتت التوصيات إلى أن الارتفاع في الحرارة سيؤدى إلى تسوية ثمار الموز وانخفاض سعرها، ولكنها لن توثر على نمو الخلفات والمحصول القادم، موضحة أنه لعلاج هذه المشكلات يجب الري على فترات متقاربة 4- 6 مرات يوميا مع انخفاض كمية المياة في المرة الواحدة لتعويض البخر نتح المفقود من النبات والرش بأحد مركبات السليكا (سليكات البوتاسيوم أو سليكات الألومنيوم) لكى تتحمل الاشجار الإجهاد الحرارى.

وفيما يتعلق بالفاكهة المتساقطة مثل البرقوق والكمثرى والخوخ والمشمش والتفاح والمنزرعة في الاراضي القديمة في الجيزة ومراكزها والقليوبية والمنوفية، أكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالري قبل الموجة الحارة بإعطاء رية على الحامي، والقيام برشة ضد البياض الدقيقي بأحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة مثل توبسن 400 جم/ 600 لتر ماء أو بلاراتوب 1ونصف كيلو/ 600 لتر ماء وتنفيذ رشة بعد انتهاء الموجة الحارة والاتربة باحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ضد الاكاروس مثل فيرتميك 240سم / 600 لتر ماء أو كونجست 240 سم / 600 لتر ماء، على أن يتم التسميد بنترات الكالسيوم بمعدل ربع إلى نصف كيلو للشجرة حسب العمر مع الرية التلية لهذه الموجة الحارة.

وأوضحت التوصيات الفنية لمواجهة تأثير ارتفاع درجة الحرارة على محاصيل الفاكهة في الأراضي الجديدة فيتم الري بعد الموجة الحارة رية بعد المغرب ويعطي رية خفيفة في حدود 10– 15 سم3 للفدان آخر اليوم الثاني، ويعطي رشة للبياض الدقيقي والاكاروس كما في برنامج الأرض القديمة وأن يكون التسميد بمعدل 2 ونصف كيلو (19-19-19) للفدان مرة و2.5 كجم نترات كالسيوم للفدان مرة وواحد ونصف كيلو ماب (MAP) للفدان مرة عالي الفوسفور.

وفيما يتعلق بالتوصيات اللازمة لحماية الزيتون من تأثير أرتفاع درجات الحرارة، فإن النقاط الواجب مراعاتها في ظل التغيرات المناخية لارتفاع درجة الحرارة تشمل الاهتمام بعملية الرى والعمل على رى الاشجار ليلا قبل ارتفاع درجة حرارة الجو والرى يوميا خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة والاهتمام بإضافة الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل وبعد موجة ارتفاع درجة الحرارة وإيقاف التسميد خلال موجة ارتفاع الحرارة وايقاف الرش خلال موجة ارتفاع الحرارة.

وأوضحت التوصيات الفنية المتعلقة بحماية الموالح باستخدام بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجه ارتفاع درجة الحرارة أثناء ابريل ومايو (مرحلة عقد الثمار) بأن يراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا عن الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار وأن يكون الرى على الحامى دون تغريق حتى لا يحدث اختناق للجذور يسبب تساقط للعقد الحديث.

ووفقا للتقرير يُفضل رش الاشجار بإحدى المركبات المعتمدة لزيادة قدرتها على تحمل الحرارة العاليه من خلال رش الاشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 / 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية ورش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرام / 100لتر حيث يعمل على ايقاف اوتقليل تفاعلات الاكسده المسئوله عن تحلل وتدهور الانسجه النباتيه وبالتالى رفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات ورش الاشجار بـ«ساليسات» البوتاسيوم.

وأشارت التوصيات الواجب اتباعها في ظل التغيرات المناخيةلمحاصيل الخضر، والمتعلقة بارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنه والتي يصاحبها ارتفاع في الرياح المحملة بالاتربة والتي تؤثر على النمو العام للنباتات بأن يتم العمل على انتظام الري ويفضل ان يكون صباحا ومساءا في الاراضي التي تروى بالري بالتنقيط وعلي فترات متقاربة والري على السريع في حال الاراضي القديمه (ري بالغمر)، اما في حاله الري المحوري يتم تشغيل اجهزة الري المحوري على السرعة الأعلى بغرض الحد من تأثير سرعة النتح الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة ورش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الامنه مثل سليكات البوتاسيوم اوسيليكات الالومنيوم أو مادة البيوشاد وهي كربونات الكالسيوم العضوية والتي تعمل على زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض في معدل النتح وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل إرتفاع درحات الحرارة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية رش النباتات بالستريك اسيد أو حمض «السالسيلك» والتي تقلل من اضرار الحرارة المرتفعة على النباتات والاهتمام بإجراء المكافحة ضد الاصابات المحتملة بالاكاروس (العنكبوت الاحمر) نتيجة للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة ورش الطرق والمشايات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الاتربة اوالرمال والتى تؤدى إلى تجريح النباتات.