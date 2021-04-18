شكرا لقرائتكم خبر عن شبوره مائية بمدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية، فجر الأحد، مختلف مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء عن استمرار رفع درجة الاستعداد لمتابعة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.