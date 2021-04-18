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6 نصائح غذائية لتقوية جهاز المناعة خلال رمضان.. والصحة توجه رسالة للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الغذائية التى تقوى جهاز المناعة بالتزامن مع جائحة خلال شهر رمضان، قائلة، "يجب شرب الماء بكميات كبيرة من لحظة الفطار وحتى السحور".

 

ونصحت وزارة الصحة بالبعد عن اللحوم المصنعة لكونها مليئة بالدهون والملح، كما طالبت بتناول كميات معتدلة من الزيوت.

 

وشددت الوزارة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة طوال الشهر الكريم مع البعد عن تناول الطعام فى الخارج.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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