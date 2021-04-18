شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية لتقوية جهاز المناعة خلال رمضان.. والصحة توجه رسالة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الغذائية التى تقوى جهاز المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان، قائلة، "يجب شرب الماء بكميات كبيرة من لحظة الفطار وحتى السحور".

ونصحت وزارة الصحة بالبعد عن اللحوم المصنعة لكونها مليئة بالدهون والملح، كما طالبت بتناول كميات معتدلة من الزيوت.

وشددت الوزارة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة طوال الشهر الكريم مع البعد عن تناول الطعام فى الخارج.