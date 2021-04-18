شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة الصحة والسكان للانتقال للعاصمة الإدارية؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال ميكنة خدماتها بالكامل فى إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والذى يضمن توفير الخدمات وتقديمها بسهولة كما يحفظ لها الشفافية والنزاهة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد مشروع ضخم لميكنة الخدمات ورقمنتها حيث سيتم ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تحليل بيانات المواطنين بما يساهم فى تقديم العلاج للمرضى والمتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين وفقًا للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إنه سيتم إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة فى صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم إصدار الوثيقة الصحية للمواطنين ذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، تمهيدًا لإتاحة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو مستشفيات القوات المسلحة، كما راجعت أيضًا سير العمل بالربط الإلكترونى لكافة الوحدات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة تتابع المنظومة المميكنة لملف التعليم الطبى المهنى، بداية من إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بعد اجتياز الاختبار إلكترونيًا، ثم التقديم على البرامج التدريبية للزمالة المصرية، بما يتيح توفير فرص التعلم لكافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكر باسم وزارة الصحة والسكان أن الميكنة والتحول الرقمى لخدمات وزارة الصحة والسكان يضمن تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.