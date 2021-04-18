شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العريش يتلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في مركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام.

وأشاد رئيس مركز ومدينة العريش، بالجهود التي يبذلها فريق العمل بمركز تطعيم كورونا في مستشفي العريش العام، مؤكدًا علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا، بما في ذلك من عطلات، لافتًا إلي أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 700 شخص.

وأضاف شوكه، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.