شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: ذروة الموجة الحارة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، ونوهت بالارتفاع التدريجى فى درجة الحرارة، التى تبلغ ذروتها غدًا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء.

وشهدت القاهرة والمحافظات، أمس، ارتفاعًا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، واعتبارًا من اليوم الأحد، يسود ارتفاع آخر فى درجات الحرارة جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا.