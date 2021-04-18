شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بروفة «امتحانات الثانوية الإلكترونية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر إبريل الجارى، حيث تختبر جودة الشبكات والوصول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت، وبأكثر من طريقة، لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية فى يوليو المقبل.

وأعلنت الوزارة أن الامتحان يُعقد بدءًا من اليوم حتى 22 إبريل الجارى، من الساعة 10:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، بهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثها، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، وسيتم عقد الامتحان الرئيسى من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi، واستخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G فى حالة الطوارئ.

وأكدت أن الهدف من اليوم الأول هو تسلم اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code من خلال الرابط g12.emis.gov.eg، وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـWi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية، التى لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على الرابط نفسه g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات، أما اليوم الثانى فهدفه الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة الـWi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط، مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح الـ4G فى هذا اليوم، واتباع خطوات اليوم الأول نفسها.

وتابعت أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح الـ4G فقط، والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطى أثناء الاختبارات، مع إغلاق الـWi-Fi فى هذا اليوم، واتباع خطوات اليومين السابقين نفسها.

وأعلنت «التعليم» أنه بالنسبة للمدارس التى لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ الخطوات السابقة نفسها باستخدام الـ4G، أو من خلال أجهزة الشبكات، واتباع خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات نفسها، أثناء حضور الطلاب فى اليومين الأول والثالث.

فى سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات إبريل الجارى لصفوف النقل، وكذلك الصفين الأول والثانى الثانويين، ومن المقرر وفقًا للخريطة الزمنية المعدلة للعام الدراسى الحالى عقد امتحان إبريل الجارى لطلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كإحدى طرق تقييم الطلاب خلال العام الدراسى الاستثنائى.