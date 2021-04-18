شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: إعمال العقل ليس شكًا بأحكام الله بل إدراك الخير والبحث عن النفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الخضوع والتسليم لله عبادة، وقد لا يستطيع المرء معرفة الحكمة العقلية من بعض الشعائر والعبادات؛ ولكن العبادات تهدف إلى سمو النفس وتهذيبها.

وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات له، أن إعمال العقل والتدبر ليس معناه الشك والحيرة والريبة فى أحكام الله وقوانينه، بل إدراك الخير والبحث عن النفع فيها، وتأمل صلاحيتها وفائدتها للإنسان، وليس معنى نفعها للإنسان أن يُقدم عليها الإنسان من أجل المنفعة الدنيوية فيها فحسب، بل لا بد من تحقيق مبدأ التعبد والخضوع لله، متابعًا: «لهذا نحن نؤكد على أنه يجب ألا يرتبط الإعجاز العلمى للقرآن والسنة بمنفعة الإنسان فحسب، بل يجب ربطه بما تحقق بشكل مؤكد، لأن التسرع فى ربط الإعجاز بأى رأى علمى لم يثبت بشكل قاطع يُعرِّض الدين للحرج والشك».

وشدد على أنه على المسلم الطالب لسبيل النجاة الالتفات إلى جوهر شعائر الإسلام، فلا ينبغى له أن يقف فيها عند الالتزام الشكلى والتدين المظهرى فقط، وإن كان أداؤها يُسقط المطالبة بالقضاء مرة أخرى، بل يطلب منه فى حال أدائه إياها على وجهها المشروع، أن يتحقق بمقاصدها التى شُرِعَت من أجلها، من ربطها بالخالق وحده، وتعظيمه تعالى، وإقامة ذكره وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، والتحلى بمكارم الأخلاق.

وشدد على أن الشعائر والعبادات تشتمل على دروس جامعة تُعلى من شأن مكارم الأخلاق، لأنها تُربِّى المسلم قلبًا وعقلًا وجسدًا على الأمور الحميدة والعوائد الحسنة، بما يرسم طريقًا ميسورًا مختصرًا للتَّخَلِّى عن القيم السَّلبيَّةِ والأخلاق السَّيئة، ومن ثمَّ تتجلَّى الكَمالات المحمودَة على قلبِ المُسْلِم وعقلِه، حتى يصيرَ ذَا خُلُقٍ عظيمٍ.

وأوضح المفتى أنه ليس هناك فصل بين الإيمان والأخلاق والعمل، و«نحن إنما ننطلق من الداخل، حيث لا يكون السلوك الخارجى إلا ترجمة حقيقية لما فى الداخل، وهذا أساس الإيمان الذى هو قول واعتقاد يصدقه العمل، ثم تأتى مرحلة الإحسان، وهى مرتبة خاصة يختبر فيها الرجال، حيث الرقيب هو الله وحده. والفصل بين الظاهر والباطن إنما هو من النفاق».

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن التزام الإحسان والعمل بمقتضياته فى النية والأفعال والأقوال من محاور التربية الفاضلة الواعية والواقعية، التى أمر الله تعالى عباده باتباعها وسلوك طريقها والتحقق من مقاصدها.

وأكد المفتى أن للإحسان ثمرات عظيمة تغرس فى الفرد حياة الشعور ويقظة الضمير، ومعاملة أفراد المجتمع بالحسنى، ما يجعل بنيان الوطن قويًّا متماسكًا وثيق الروابط والأواصر، ووفير التعاون على البر والتقوى، فضلًا عما يثمره من تصفية الإنسان لنيته، ومراقبته لخالقه فى تصرفاته وسلوكياته على جميع أحواله.