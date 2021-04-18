شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النهر تبحث سيناريوهات أقصى احتياجات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى إن الاجتماع ناقش سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بالتزامن مع بداية العام المائى المقبل خلال الصيف المقبل.

وأضاف الوزير أنه تم التأكيد على أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، وذلك طبقًا للقرار الوزارى المتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ فى 9 محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألفًا و200 فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

وجدد «عبدالعاطى» تأكيده بأن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف. ووجه بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.