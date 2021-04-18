شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يستكمل مناقشات «نقابة المهندسين» تمهيدًا لإقراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم، جلسته لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين؛ والذى وافق عليه المجلس - من حيث المبدأ - فى جلسته الماضية، بعد جدل كبير ومطالبات من بعض الأعضاء بضرورة إصدار قانون جديد متكامل بدلًا من التعديل. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، بالإضافة إلى تطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، فضلًا عن وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة، وضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ومراعاة الأكواد العالمية وتنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 والذى أعلنت لجنة التعليم فى تقريرها رفضها للقانون لوجود شبهة عدم دستورية، ورأت اللجنة أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع، وطالبت المجلس برفضه نهائيًا.