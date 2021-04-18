شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات المناسبات القادمة: الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، أمس، بالأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة، بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة، وكذلك الفترة التالية لها.

وذكرت الكنيسة فى بيان، أن المناقشات انتهت إلى التشديد على مراعاة كل الإجراءات الصحية الواجبة، من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى، أثناء التواجد فى الكنيسة، ويسرى ذلك على الكهنة والشمامسة. وتضمنت القرارات ألا تزيد نسبة المشاركة على ٢٥٪ من طاقة الكنيسة (فرد فى كل دكة)، ويتولى كل أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.