شكرا لقرائتكم خبر عن المومياوات الملكية تبدأ فى استقبال الزوار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من قاعة المومياوات الملكية، يطل علينا الملوك العظام للمرة الأولى اليوم، إذ سيتمكن زوار المتحف القومى للحضارة من مشاهدتهم، بعد أن تم وضعهم فى فتارين العرض الخاصة بهم فى قاعة المومياوات.

الدكتورة منال غنام، رئيس قسم الترميم بالمتحف، أوضحت أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها، وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقًا للأساليب العلمية المتبعة.

وأضاف الدكتور محمود مبروك، مصمم العرض المتحفى لقاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة، أن سيناريو العرض المتحفى لتلك المومياوات يراعى أن كل ملك فى قاعة، تضم مقتنيات الملك، ومن بينها التابوت الخاص به، وأشار لـ«المصرى اليوم»، إلى أن فاترينات العرض الزجاج التى يقبع خلفها الملوك العظام لها طبيعة خاصة، ولا تعكس الضوء، وتمكن الزائر للقاعة من المشاهدة الواضحة للمومياوات كأنه يقف أمامها بلا حواجز، لافتًا إلى أن الزائر يمكنه معرفة العديد من المعلومات عن المومياء المعروضة من لوحة نحاسية تكشف شجرة العائلة وأبرز الأعمال التى قدمها لمصر.

وتابع «مبروك» أن اليوم سيتم عرض مومياء الملكة تى للمرة الأولى، وهى ابنة يويا وتويا، وتعد الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث، وأنجبت الملك أمنحتب الرابع، وهو المعروف باسم «إخناتون».

واختارت وزارة السياحة والآثار اليوم، لفتح قاعة المومياوات الملكية، والذى يتزامن مع يوم التراث العالمى، الذى تحتفل به العديد من دول العالم، برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمى.