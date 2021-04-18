شكرا لقرائتكم خبر عن الحر القادم أشد .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار: اتخذوا كل التدابير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض خلال الـ48 ساعة المقبلة لموجة شديدة الحرارة في جميع المحافظات تصل إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار، والطقس معتدل خلال فترة الليل في معظم المناطق، مؤكدا أن الفارق سيكون كبير جدا في درجات الحرارة بين العظمي والصغرى خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية.

وطالب شاهين المواطنين بارتداء ملابس صيفية خلال فترة النهار مع الالتزام بارتداء ملابس خريفية حال الخروج في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في هذا التوقيت ستتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية فقط، وترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 42 درجة مئوية جنوب الصعيد و40 درجة في القاهرة الكبرى.

وذكر شاهين أن الطقس غدا الاثنين سيشهد أيضا نشاطا في حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية وكذلك الصحراء الغربية وسوف تصل إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ستعمل على انخفاض الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، مؤكدا أن هذه الرياح ستصل غدا الإثنين لتشمل باقي كل محافظات الجمهورية.

وطالب شاهين المواطنين باتخاذ كل التدابير لمواجهة تقلبات أحوال الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال اليوم الأحد وكذلك غدا الاثنين، محذرا أصحاب الأمراض الصدرية وكذلك من يعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية والتنفسية بعدم التعرض لهذه الأتربة خاصة يوم الإثنين.

وكشف شاهين أن يوم الثلاثاء 20 أبريل المقبل سيشهد انتهاء الموجة الحارة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضات من 8 إلى 12 درجة، متوقعا سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق.