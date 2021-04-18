شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لا يتم إنارة الطرق الرئيسية خارج المدن في كل دول العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يجب التهويل والتهوين في حوادث السكة الحديد والطرق.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم إصلاح خطوط السكة الحديد في محطة مينا القمح مع تجديد الإشارات.

وأشار وزير النقل إلى أنه زار منيا القمح قبل حادث قطار رقم (339) المتوجه من القاهرة إلى الدقهلية، وأسفر عن حدوث إصابات من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات، وأكد أنه لم يحدث انقلاب له كما تردد في بعض المواقع الإخبارية حينها.

وعن حادث أتوبيس أسيوط، قال وزير النقل إن سائق الأتوبيس سار في الطريق العكسي خلال الرحلة وحدث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت مع الأتوبيس.

وكشف الوزير أنه الطرق الرئيسية خارج المدن في كل دول العالم لا يتم إنارتها، والطرق الرئيسية تعتمد على العواكس والعلامات الإرشادية والمرورية.