شكرا لقرائتكم خبر عن شهدت أكبر موجة عنف في 2013.. تعرف على الأماكن المتضررة بالمنيا بعد فض رابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن سلطت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2» الضوء عليها مساء السبت، ضمن الأعمال التخريبية التي نفذهتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة، تنشر «المصري اليوم» الأماكن التي حُرقت ودُمرت بمحافظة المنيا، التي شهدت أكبر موجة عنف في كل محافظات مصر في أغسطس 2013، حيث تم قتل قتل نحو 20 من رجال الشرطة وإصابة العشرات من رجال الشرطة والأهالي أثناء اقتحام وحرق 10 مراكز وأقسام شرطة وكنائس ومباني كنسية بالمحافظة.

وشملت الأماكن المتضررة نهب وتدمير وحرق:

1- كنيسة الأمير تادرس بالمنيا

2- كنيسة الأنبا موسي الأسود بالمنيا

3- كنيسة مار مينا بحي أبوهلال بالمنيا والمبنى الخدمات التابع للكنيسة.

4- الكنيسة الرسولية بالمنيا.

5- الآباء اليسوعيين

6- جمعية جنود المسيح (ملجأ البنين للأيتام) بالمنيا.

7- الكنيسة الإنجيلية بمنشأة بدين التابعة لمركز سمالوط

8- الكنيسة المعمدانية ببني مزار

9- الكنيسة الإنجيلية بني مزار

10- كنيسة ما رجرجس بقرية بلهاسة بمغاغة

11- دير السيدة العذراء والأنبا إبرام الأثري بقرية دلجا والذي يضم 3 كنائس دمرت ونهبت جميعها، ويرجع تاريخه إلى لقبل 1600 عام

12- قاعة الراعي الصالح مطرانية ديرمواس

13- الكنيسة الإنجيلية بملوي

14- كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بملوي

15- كنيسة النعمة الرسولية بقرية صنيم بأبوقرقاص

16- جمعية الشبان المسيحية

مدارس تابعة لمؤسسات قبطية

مدرسة الأقباط بالمنيا

مدرسة راهبات القديس يوسف بالمنيا واستراحة الراهبات بها

مدرسة الراعي الصالح المملوكة لمطرانية الكاثوليك بملوي

مدرسة الغطاس بملوي

مدرسة سان مارك التابعة لمطرانية مغاغة

وتبين من تقرير صدر عن ديوان عام محافظة المنيا عام 2013، حدوث تلفيات نتيجة أعمال تخريبية وحرائق بـ10 مراكز وأقسام شرطة و5 مجمعات للمحاكم والنيابات و3 مباني إدارية لمجالس المدن و3 جمعيات ومؤسسات أهلية قبطية و7 مدارس ومبنيان للإدارات التعليمية ومقران لإدارة المرور .

كما تم حرق ونهب متحف ملوي الأثري والمصنف عالميا كأحد المتاحف العريقة بمصر، وحرائق باخرتين سياحيتين ومبنى هيئة الاستعلامات السياحية بكورنيش النيل وحجرة الاستعلامات بمدخل ديوان عام المحافظة وحرائق بعدد من سيارات الأهالي وواجهة بعض المحلات التجارية.