شكرا لقرائتكم خبر عن توريد قمح الصعيد وسط إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المزارعون فى المحافظات توريد القمح المحلى لهذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس «كورونا»، فيما تأخر حصاد المحصول فى عدد من محافظات الدلتا بسبب الظروف الجوية، وطبقًا لتوصيات وزارة الزراعة يتم التوريد من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 4 مساءً، خلال شهر رمضان.

فى المنيا، واصل المزارعون الإقبال على شون وصوامع وهناجر توريد القمح وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية، ووفقًا للأسعار المعلنة للتوريد ومن خلال لجنة رباعية للتسلّم.

حصاد القمح

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن موسم توريد القمح المحلى بدأ فعليًا فى محافظات الصعيد فى منتصف الشهر الحالى، وسيبدأ فى محافظات الوجه البحرى فى 20 من نفس الشهر، لافتًا إلى أنه يتوقع توريد نحو 4 ملايين طن من الأقماح فى نهاية فترة التوريد، منتصف يوليو المقبل.

وأضاف «أبوصدام» أن موسم القمح هذا العام مبشر، حيث يزيد متوسط إنتاج الفدان على 2.700 طن.

ومن المتوقع أن تزيد الإنتاجية على 9 ملايين طن من إجمالى المساحة المنزرعة التى تتجاوز 3.4 مليون فدان هذا العام.

وأشاد نقيب الفلاحين بالإجراءات الاحترازية فى تسلّم الأقماح لمنع تفشى كورونا، مشيرًا إلى أن النقابة شكلت لجانًا لمتابعة ورصد عملية التوريد للمساهمة فى حل أى مشاكل تواجه الفلاحين أثناء توريدهم للأقماح.

وناشد الفلاحين الالتزام بالقرارات والإجراءات الحكومية أثناء عمليات التوريد حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تسليم الأقماح للوسطاء.

وفى بنى سويف، أعلن المهندس جمعة على عبدالحفيظ، رئيس قسم الحبوب بمديرية التموين، عن توريد نحو 650 طن قمح من المزارعين بالشون والصوامع المخصصة لذلك، بعد ساعات من افتتاح موسم توريد القمح.

وأشار «جمعة» إلى أن الصوامع والشون بدأت فى استقبال الأقماح من المزارعين منذ بدء التوريد للقمح المحلى لموسم 2021، ولمدة 3 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لتسلّم محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 4 مساءً خلال شهر رمضان، موضحًا أن اللجنة مشكّلة برئاسة عضو من وزارة التموين، وتضم فى عضويتها مندوبًا من سلامة الغذاء، وآخر من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مندوب بجمعية القبانى، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد.

وقال الدسوقى إبراهيم، نائب مدير صومعة سدس فى مركز ببا ببنى سويف، إنه عقب التوريد يتم فرز السيارة المحملة بالأقماح والدخول لاختبار درجة الرطوبة والتى تكون أقل من 12 درجة، يتم السماح لها بالدخول إلى الميزان، ثم تفريغ القمح فى نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضًا.

ومن جانبه، قال المهندس عمر حسن على، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغ 123 ألفًا و41 فدانًا، والمستهدف توريده ٢٠٠ ألف طن.

وأضاف «حسن» أن صوامع الشركة القابضة بكوم أبوراضى تبلغ سعتها التخزينية ٦٠ ألف طن.

حصاد القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحديد سعر الإردب طبقًا لقرار وزارة التموين بسعر ٧٢٥ جنيهًا للإردب «زنة ١٥٠ كجم» درجة نقاوة ٢٣.٥%، وبسعر٧١٥ جنيهًا للإردب درجة نقاوة ٢٣%، و٧٠٥ جنيهات للإردب درجة نقاوة ٢٢.٥%، على أن يتم صرف مبلغ التوريد للمزارع خلال أسبوع من عملية التوريد.

وأشار إلى أن صومعة سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا جنوب المحافظة، والتى تعمل بأحدث أجهزة عالمية فى نظام التكنولوجيا الحديثة داخل مصر، استقبلت القمح المحلى لموسم 2021 من المزارعين المحليين لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لتسلّم المحصول.

من جانبه، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم انتظام أعمال توريد وتسلّم القمح للموسم الحالى، مشيراً إلى متابعته التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة فى أول أيام الموسم الحالى لنحو 639 طنًا و237 كجم والتى تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع.

وأشار المحافظ، خلال مناقشته تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى التوريد، إلى انتظام أعمال التوريد وتسلّم الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات تسلم وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان التسلم والتوريد بكل موقع تخزينى، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة يقدر بـ123 ألفًا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألفًا و488 إردبًا، بما يعادل (333 ألفًا و556 طنًا)، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وفى الأقصر، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن توريد 97.964 طن قمح محلى فى بنكر إسنا و5.888 طن قمح بصومعة أرمنت، فى أول يوم لموسم توريد القمح مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار «صلاح» إلى أن إجمالى ما تم توريده فى اليوم الأول هو 103.852 طن قمح.

وقال وكيل وزارة التموين إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت صومعة واحدة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، بجانب أنه يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح إجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن لمحصول القمح بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم فى عضويتها كلًا من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية، والجهات المسوقة هى: «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية

وفى الشرقية، قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إن إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية نفذت مدرسة حقلية إرشادية حول محصول القمح بقرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية، بحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش، مدير عام الإرشاد الزراعى بالمحافظة، وعبدالله سويلم، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتورة دينا عبدالله من مركز البحوث الزراعية، والمهندس وليد كمال الشوادفى، أخصائى القمح بالمحافظة ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بالمديرية، ومهندسى الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية فى تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، فى إطار مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية، وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضى والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تمت مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح والرد على استفسارات المزارعين.

ومن جانبه، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كل العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.