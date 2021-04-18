شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: حل أزمة «سد النهضة» يتم باتفاق مكتوب وملزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن علاقات مصر والسودان «راسخة وقديمة تمتد لتاريخ طويل بين البلدين فى مختلف المجالات».

وتابع، فى حوار مع قناة «الحدث»، مساء أمس الأول، ونقلته وكالة الأنباء السودانية أمس، عن سد النهضة: «إن لدينا رأيًا واضحًا، وهو أن يكون هناك اتفاق مكتوب وملزم يختص بملء السد فى مراحله المختلفة».

وأكد أن السودان سيدافع عن أراضيه ومستعد لذلك تمامًا، معربًا عن أسفه للتصعيد مع إثيوبيا، وقال إن أراضى الفشقة سودانية بحكم الوثائق، مناشدًا إثيوبيا الانسحاب من الأراضى السودانية. ووصف البرهان، علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها «تسير بشكل وثيق أمنيًا واستخباراتيًا». وأشار إلى أن وفدًا من إسرائيل زار الخرطوم مرة واحدة، وأن السودان لم يقم بمبادرة لزيارة إسرائيل، ولفت إلى أن حدود علاقات السودان مع إسرائيل تتمثل فى الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وأضاف أن هناك اتفاقًا على مثول الرئيس المخلوع عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية إحقاقًا للعدالة.

من جانبها، أبلغت إريتريا مجلس الأمن الدولى بموافقتها على بدء سحب قواتها من إقليم تيجراى فى إثيوبيا، فى أول اعتراف علنى بتورطها فى الصراع هناك.

وجاء الاعتراف فى رسالة موجهة لمجلس الأمن ونشرتها وزارة الإعلام الإريترية عبر الإنترنت، بعد يوم من قول مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن المنظمة الدولية لم يصلها أى دليل بعد على انسحاب الجنود الإريتريين.