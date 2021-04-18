شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة في 78 مدينة مصرية اليوم الأحد 18 أبريل 2021 .. ودعاء الإفطار المأثور عن النبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المساحة المصرية عن جدول مواقيت الصلاة للمسلمين اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في 78 مدينة مصرية، ويتضمن الجدول إلي جانب مواعيد الصلاة وموعد شروق الشمس اليوم.

وارتفع البحث على موقع جوجل خلال شهر رمضان المعظم عن مواقيت مواقيت الصلاة وبصفة خاصة مواعيد الصلاة التى ترتبط بالسحور والإفطار وهي موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب وذلك بالإضافة إلي مواعيد أذان الظهر والعصر والعشاء.

وقام موقع دار الافتاء المصرية أيضًا بعرض جدول مواعيد الصلاة فى مختلف المدن فى المحافظات المصرية عن يوم الأحد 18 أبريل 2021 والذى يتضمن مواعيد الأذان فى 78 مدينة مختلفة فى مصر.

موعد أذان الفجر والمغرب وباقي الصلوات اليوم الأحد 18 أبريل 2021

المدينة موعد أذان الفجر الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:53 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:30 م 06:24 م 07:46 م الإسكندرية 03:56 ص 05:29 ص 11:59 ص 03:36 م 06:31 م 07:53 م طنطا 03:53 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:32 م 06:26 م 07:48 م المنصورة 03:51 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:30 م 06:25 م 07:47 م الزقازيق 03:51 ص 05:23 ص 11:53 ص 03:29 م 06:24 م 07:46 م أسيوط 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:27 م 06:21 م 07:40 م سوهاج 03:59 ص 05:27 ص 11:53 ص 03:24 م 06:19 م 07:37 م بني سويف 03:56 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:29 م 06:24 م 07:44 م المنيا 04:00 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:24 م 07:44 م قنا 03:56 ص 05:23 ص 11:48 ص 03:19 م 06:14 م 07:32 م أسوان 03:59 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:15 م 06:11 م 07:27 م مطروح 04:06 ص 05:39 ص 12:10 م 03:47 م 06:42 م 08:05 م الغردقة 03:49 ص 05:17 ص 11:44 ص 03:16 م 06:11 م 07:30 م الخارجـة 04:07 ص 05:34 ص 11:58 ص 03:28 م 06:23 م 07:41 م الإسماعيلية 03:48 ص 05:20 ص 11:50 ص 03:26 م 06:21 م 07:43 م دمياط 03:48 ص 05:21 ص 11:52 ص 03:29 م 06:24 م 07:46 م السـلوم 04:14 ص 05:48 ص 12:19 م 03:56 م 06:50 م 08:13 م نويـبع 03:42 ص 05:12 ص 11:41 ص 03:15 م 06:10 م 07:30 م حلايــب 03:47 ص 05:11 ص 11:33 ص 02:58 م 05:55 م 07:10 م شرم الشيخ 03:46 ص 05:15 ص 11:42 ص 03:15 م 06:10 م 07:29 م الفـيــوم 03:57 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:31 م 06:25 م 07:46 م 06-أكتوبر 03:55 ص 05:26 ص 11:56 ص 03:31 م 06:25 م 07:47 م كفر الشيخ 03:52 ص 05:25 ص 11:56 ص 03:32 م 06:27 م 07:49 م الحامول 03:51 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:32 م 06:26 م 07:49 م بلطيم 03:51 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:32 م 06:26 م 07:49 م طابا 03:42 ص 05:13 ص 11:42 ص 03:17 م 06:11 م 07:32 م راس سدر 03:49 ص 05:20 ص 11:49 ص 03:24 م 06:18 م 07:39 م الطور 03:48 ص 05:17 ص 11:45 ص 03:18 م 06:13 م 07:32 م دهب 03:44 ص 05:13 ص 11:41 ص 03:15 م 06:10 م 07:29 م ابوزنيمة 03:48 ص 05:19 ص 11:47 ص 03:21 م 06:16 م 07:36 م راس غارب 03:49 ص 05:18 ص 11:46 ص 03:20 م 06:14 م 07:34 م القصير 03:50 ص 05:17 ص 11:42 ص 03:13 م 06:08 م 07:26 م برنيس 03:49 ص 05:14 ص 11:37 ص 03:05 م 06:01 م 07:17 م سفاجة 03:50 ص 05:18 ص 11:44 ص 03:15 م 06:10 م 07:28 م مرسى علم 03:49 ص 05:15 ص 11:40 ص 03:09 م 06:05 م 07:22 م شلاتين 03:50 ص 05:14 ص 11:37 ص 03:03 م 06:00 م 07:15 م سيدى برانى 04:11 ص 05:44 ص 12:16 م 03:53 م 06:47 م 08:11 م الضبعة 04:02 ص 05:35 ص 12:05 م 03:42 م 06:37 م 07:59 م العلمين 04:01 ص 05:33 ص 12:03 م 03:40 م 06:34 م 07:57 م واحة سيوة 04:18 ص 05:49 ص 12:17 م 03:52 م 06:46 م 08:07 م موط (الداخلة ) 04:12 ص 05:39 ص 12:04 م 03:34 م 06:29 م 07:46 م الفرافرة 04:13 ص 05:41 ص 12:07 م 03:39 م 06:34 م 07:53 م البويطى 04:06 ص 05:36 ص 12:03 م 03:37 م 06:32 م 07:51 م باريس 04:08 ص 05:34 ص 11:57 ص 03:26 م 06:21 م 07:38 م المحلة الكبرى 03:52 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:32 م 06:26 م 07:49 م الحمام 03:53 ص 05:25 ص 11:56 ص 03:32 م 06:26 م 07:49 م نجع حمادى 03:58 ص 05:25 ص 11:50 ص 03:21 م 06:16 م 07:34 م بورسعيـد 03:46 ص 05:19 ص 11:50 ص 03:27 م 06:21 م 07:44 م السـويس 03:48 ص 05:20 ص 11:49 ص 03:25 م 06:19 م 07:40 م العريـش 03:41 ص 05:13 ص 11:44 ص 03:21 م 06:15 م 07:38 م الطور 03:48 ص 05:17 ص 11:45 ص 03:18 م 06:13 م 07:32 م دمنهور 03:54 ص 05:27 ص 11:57 ص 03:34 م 06:28 م 07:51 م ادفو 03:57 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:17 م 06:13 م 07:30 م اسنا 03:58 ص 05:24 ص 11:49 ص 03:19 م 06:14 م 07:31 م الأقصر 03:57 ص 05:24 ص 11:49 ص 03:19 م 06:14 م 07:32 م القاهرة الجديدة 03:53 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:45 م توشكى 04:07 ص 05:31 ص 11:54 ص 03:20 م 06:16 م 07:32 م الدلنجات 03:55 ص 05:27 ص 11:57 ص 03:34 م 06:28 م 07:50 م كاترين 03:46 ص 05:16 ص 11:44 ص 03:17 م 06:12 م 07:32 م السادات 03:55 ص 05:27 ص 11:57 ص 03:33 م 06:28 م 07:49 م الصالحية الجديدة 03:50 ص 05:22 ص 11:52 ص 03:29 م 06:23 م 07:45 م العاشر من رمضان 03:50 ص 05:22 ص 11:52 ص 03:28 م 06:22 م 07:44 م العاصمة الادارية الجديدة 03:52 ص 05:24 ص 11:53 ص 03:28 م 06:23 م 07:44 م العبور 03:52 ص 05:24 ص 11:53 ص 03:29 م 06:24 م 07:45 م الفشن الجديدة 03:58 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:30 م 06:24 م 07:45 م المنصورة الجديدة 03:52 ص 05:25 ص 11:56 ص 03:33 م 06:28 م 07:50 م النوبارية الجديدة 03:50 ص 05:22 ص 11:52 ص 03:28 م 06:22 م 07:45 م بدر 04:00 ص 05:32 ص 12:01 م 03:37 م 06:31 م 07:53 م بنى مزار الجديدة 03:51 ص 05:21 ص 11:49 ص 03:23 م 06:17 م 07:37 م بورسعيد الجديدة سلام 03:44 ص 05:17 ص 11:47 ص 03:24 م 06:18 م 07:41 م بئر العبد الجديدة 03:50 ص 05:22 ص 11:53 ص 03:30 م 06:24 م 07:46 م توشكى الجديدة 04:08 ص 05:32 ص 11:54 ص 03:21 م 06:17 م 07:32 م حدائق العاصمة 03:48 ص 05:20 ص 11:49 ص 03:25 م 06:19 م 07:41 م رشيد الجديدة 03:39 ص 05:12 ص 11:43 ص 03:20 م 06:14 م 07:37 م رفح الجديدة 03:53 ص 05:26 ص 11:56 ص 03:33 م 06:28 م 07:50 م سفنكس الجديدة 03:52 ص 05:23 ص 11:53 ص 03:28 م 06:23 م 07:44 م شرق العوينات 04:02 ص 05:26 ص 11:48 ص 03:14 م 06:11 م 07:26 م غرب النوبارية 03:48 ص 05:21 ص 11:51 ص 03:27 م 06:21 م 07:44 م

يبحث الكثيرون يوميًا عن دعاء الإفطار خلال شهر رمضان والبعض يستخدم يبحث عن أدعية مخصصة يوميًا فيقول: دعاء اليوم السادس من رمضان أو دعاء اليوم السابع أو دعاء اليوم الثامن من رمضان ، على الرغم من أنه لم يرد عن النبي دعاء مخصص لافطار يوم محدد من شهر رمضان الكريم، وأن كل ما ورد هي أدعية مأثورة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم عند الإفطار.

وورد فى الحديث عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أيضًا: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجة من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص.

كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم/ قوله عند الإفطار: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ» رواه أبو داود مرسلًا.

قال الإمام النّووي: «يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ، بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ، وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لما روي من ِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

وروي عن أنس بن مالك رضي الله، عنه أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ».

وروي وعن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ» رواه أحمد.