شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف مواعيد عمل مبادرة صحة الأم والجنين فى شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تتيح لجميع الأمهات الاطمئنان على صحة الأم والطفل والجنين فى الوحدات الصحية بالجمهورية بالمجان مع توفير العلاج الآمن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين مستمرة فى العمل طوال شهر رمضان من 8 صباحا وحتى 2 مساء لتوفير الرعاية الصحية للأمهات ولأطفالهن.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وقالت وزارة الصحة أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافتًا إلى أنه تم مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقًا المعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.