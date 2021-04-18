شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح الهدف من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر عقده اليوم والان مع تفاصيل الخبر
- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه
- قياس تغطية الـ 4G
- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية
- تحديث منظومة التابلت.
ـ الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi.
ـ حل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.
ـ الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية" assessment.ekb.eg.
ـ يتم الدخول على منصة الامتحان من خلال شبكة الواى فاى".
ـ يتم تعطيل العمل بشرائح البيانات الـ"4G، فى ثان أيام الامتحان التجريبى.
ـ الدخول على السحابة الإلكترونية باستخدام الـ"4G فى ثالث أيام الامتحان.
ـ سيتم التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح وكفاءة الشبكة.
ـ يتم غلق شبكة الواى فاى فى اليوم الثالث للتأكد من عمل شريحة البيانات لدى الطلاب.
- تخصيص رقم 19368 للدعم الفنى لكلمة المرور واسم المستخدم.
ـ تخصيص رقم واتس آب" 01148970610"
ـ إبلاغ اخصائى التطوير بأى مشكلات تطرأ خلال الامتحانات