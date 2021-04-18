شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: فض اعتصام رابعة في «الاختيار 2» وثق حقائق شاهدناها جميعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مسلسل «الاختيار 2» وثق حقائق شاهدناها جميعًا وعايشناها كمصريين وإعلاميين في إطار التغطية اليومية.

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان، أن مشاهد رابعة وثقها المسلسل بكل وضوح وكيف استخدم قيادات الجماعة الإرهابية الناس كدروع وتروس بشرية، متسائلة: «فين القيادات اللي فضلوا طول أيام الاعتصام على المنصة بيخطبوا في الناس وقت الاعتصام؟ لماذا اختفوا أثناء الفض وتركوا الناس كدروع بشرية؟! كلها مشاهد قمنا بتغطيتها ونستطيع أن نميز الحقائق وأكرر شكري للمخرج بيتر ميمي لمزج المشاهد الحقيقية مع السياق الدرامي دون أن يفرق المشاهد بينهما في إخراج بديع».

وأكملت: «توثيق الأحداث بين الصور الحقيقية والدرامية، البطل الحقيقي في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ليس أحمد مكي ولا كريم عبدالعزيز ولكن أيضاً الشرطة والأمن المركزي والدروع البشرية من النساء والأطفال التي استخدمتها جماعة الإخوان الإرهابية كي يقتلوا وأول ما يسقط قتيل يقلك شهيد لكن الحقيقة أول واحد اتضرب مين؟، الحقيقة هو واحد من الأمن المركزي سواء ضابط أو عسكري هم أول من سقطوا وكانوا شهداء وده موثق كانوا راكبين كل العمارات حيث بدأت القنص باستهداف أحد رجال الشرطة وعندما بدأت الشرطة في الرد في محاولة لضبط النفس لكن إزاي ضبط نفس مع ناس عاوزة دم وقتل»؟!.

وتابعت: «بنقول الحمد لله إننا دولة وقفنا وصمدنا ومعنا جيش وشرطة وقدرنا نقف على رجلينا ونعيش ونوثق ونحكي وإحنا آمنين لأننا وقتها لا أذكر أننا كنا آمنين ومكناش نعرف نمشي في الشوراع كان هجوم على كنائس وأقسام الشرطة وأي حد، لم يكن هذا بلدًا آمنًا لكن مؤسسات الدولة لم تقبل أن يكون هذا البلد غير آمن، وكان بداية ترسيخ فكرة الدولة وكانت البداية من فض بؤرة الإرهاب في اعتصامي رابعة والنهضة».