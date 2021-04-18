شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، أمس، تطبيق القرار الجديد للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والذى صدر أول الشهر الجارى، بدلاً مما نص عليه القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذى كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية إبريل، وذلك فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد شعراوى، فى تصريحات صحفية أمس، أن هناك تنسيقًا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والكافيهات، والورش، والتى يبدأ تطبيقها أمس.

ووجه المحافظ، بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة «تيك أواى» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة. وأضاف أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مضيفا أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأعلنت محافظة الأقصر بدء تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المدن والمراكز، بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وفى الوادى الجديد، شدد المحافظ اللواء محمد الزملوط، على الالتزام تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة للمحال التجارية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، محذرًا من إحالة المخالفين للمساءلة القانونية.