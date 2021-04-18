شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلق على نوم شاب أسفل قطار: «هنجيبه مش هنسيبه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب كامل الوزير، وزير النقل، المواطنين بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم، مطالبا المواطنين بالتعاون.

وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير توك توك على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

وأضاف الوزير أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.

وتابع الوزير: «يتم إقامة سوق في شبين القناطر على خط السكة الحديد، ومن ضمن المشاهد السلبية قيام شاب بالنوم على خط السكة الحديد أثناء مرور قطار وتم تصويره من جانب عدد من أصدقائه وهنجيبه مش هنسيبه».