شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الحارة تضرب البلاد.. و«الأرصاد» تحدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الطقس شديد الحرارة المحافظات، أمس، ما تسبب فى عزوف المواطنين عن الخروج إلى الشوارع، وبدَت الشوارع شبه خالية من المارة، ورفعت إدارات المرور والحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أى حوادث.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة، يبلغ ذروته غدًا، وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء.

وشهد يوم أمس ارتفاعًا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ورياحًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وفى الإسكندرية، شهدت شوارع المدينة حالة من الانسياب المرورى، خاصة طريق الكورنيش وشارع أبوقير، وبدَت الشوارع شبه خالية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولجأ بعض المارة إلى سكب المياه الباردة على رؤوسهم للتغلب على الشعور بالحر وخوفًا من الإصابة بضربات الشمس أثناء نهار رمضان، وشهدت محال العصائر والمثلجات إقبالًا كثيفًا من الزبائن استعدادًا لتناولها بمجرد الإفطار. وأثرت موجة الطقس الحار على سوق الأسماك، ما أدى إلى انخفاض أسعارها، حيث يقبل الزبائن على شراء الأسماك مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وفى البحيرة، قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن تكون الدراسة عن بُعد بنظام «أون لاين» وعدم نزول الطلاب للدراسة فى مقار الجامعة حرصًا على سلامتهم بسبب سوء حالة الطقس والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة. وحذر رئيس الجامعة الطلاب من التعرض لأشعة الشمس المباشرة بسبب تعرض البلاد لظاهرتين جويتين فى وقت واحد، ما سينتج عنه ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.

وفى المنيا، شهدت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدنى استنفارًا تحسبًا لأى طارئ، وكثفت إدارة المرور من تواجدها بالمحاور المرورية على الطرق السريعة بين مدن وقرى المحافظة، وبالطريقين الصحراوى الشرقى والغربى، وتم تخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدنى تحسبًا لأى طوارئ. وأعرب عدد من المزارعين عن سعادتهم بارتفاع درجات الحرارة، لافتين إلى أن ذلك يساعد فى نمو القمح والحصاد والتوريد مبكرًا، خاصة الأقماح التى تمت زراعتها مؤخرًا.

وفى الأقصر، لجأ العديد من الأهالى بمركز إسنا إلى الاستحمام بمياه النيل للهروب من الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة للتخفيف أثناء الصيام فى هذه المناطق، بعدما ارتفعت درجات الحرارة والموجة الحارة التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد. وحرص العديد من الشباب الموجودين على كورنيش نيل إسنا على تنفيذ سباق أثناء السباحة فى مياه نهر النيل، وسط أجواء مليئة بالسعادة والمرح، والاحتفال بشهر رمضان.

وفى أسوان، شهدت المحافظة ارتفاعًا فى درجات الحرارة، وحرص المواطنون على تجنب السير تحت أشعة الشمس والبقاء فى الظل والمنازل بسبب ارتفاع الحرارة، خاصة خلال ساعات الصيام خلال فترتى الظهيرة والعصر تجنبًا للإصابة بضربات الشمس، وسط انسياب حركة المرور.

وفى مطروح، أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، أن تكون الدراسة بكليات الجامعة حتى نهاية الأسبوع الجارى عن بُعد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفى شمال سيناء، شهدت المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار أثر على جميع مناحى الحياة، والتزم معظم المواطنين منازلهم وفضلوا عدم الخروج بسبب حرارة الجو، وخرج البعض، خاصة أبناء القرى البدوية، إلى المزارع، وجلسوا تحت ظل الأشجار. وأكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بالمحافظة أنه تم إعلان درجة الاستعداد فى جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، والمرور الدورى على محولات الكهرباء منعًا لحدوث أى طوارئ قد تؤدى إلى قطع التيار الكهربى، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل السريع حال حدوث أى طارئ، مشيرًا إلى انتظام ضخ مياه الشرب فى مختلف الأحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومى دون تغيير.