شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع حالات التعافى من الفيروس لـ162 ألفًا و170 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 700 مصاب من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 162 ألفًا و170 حالة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 42 حالة جديدة، موضحًا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 214 ألفًا و639، من ضمنهم 162 ألفًا و170 حالة تم شفاؤها، و12 ألفًا و653 حالة وفاة.

فى سياق متصل، أعلن مستشفى حميات الأقصر خروج وتعافى 10 حالات من مصابى «كورونا» بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

وفى الوادى الجديد، أعلنت لجنة إدارة الأزمة رصد 46 حالة إصابة إيجابية، الأسبوع الماضى، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 557 حالة إيجابية منذ يناير الماضى، تعافى منهم 370، فضلًا عن وفاة حالتين، ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية يناير إلى 53 حالة وفاة.

وفى القليوبية، أعلنت مديرية الصحة بدء تلقى الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، حيث تلقى 135 مواطنًا الجرعة الثانية من اللقاح منذ بدء التطعيم، وإجمالى مَن حصلوا على اللقاح كجرعة أولى بلغ 6195 مواطنًا.

وفى سوهاج، نعى أطباء المحافظة 4 من زملائهم، خلال أسبوع، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وكان آخرهم الدكتور السيد عثمان، إخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى.

وفى السويس، تفقد الدكتور رضا فكرى، وكيل مديرية الصحة، مركز مبارك المخصص لتقديم اللقاح للتأكد من تواجد الفريق الطبى والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة لعمل المركز فى شهر رمضان.