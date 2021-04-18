شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى التماس الطلاب على نتائج الترم الأول بآداب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الآداب بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، فتح باب الالتماس للطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك لليوم الأخبر من فتح باب تلقى الالتماس، والذى انطلق فى 11 أبريل الجارى.

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قال فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن أعداد الطلاب المتقدمين بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول محدودة للغاية، موضحا أنه يتم النظر ومراجعة الالتماس بصورة دورية للطلاب المتقدمين.

وتابع القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على منصة الكلية خلال 48 ساعة من غلق باب قبول الالتماس أمام الطلاب والمقرر له يوم الاحد 18 أبريل.

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.