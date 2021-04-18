شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف سيناريوهات الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيناريوهات الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده اليوم الأحد 18 أبريل، مشددة على أنه يتم استخدام الشبكة الداخلية "LOCAl"، لأداء الامتحان فى المدارس المجهزة، وبالنسبة للمدارس الجارى تجهيزها أو المدارس الخاصة بمصروفات يتم استخدام شبكة wifi"، أو شرائح البيانات 4G، الموجودة لدى الطلاب حسب ما هو متوفر بكل مدرسة، على أن يتم دمج طلاب الخدمات بنفس مدرستهم الملحقين عليها، وفى كل الأحوال لا يجوز نقل الطلاب للامتحان فى مقر أخر دون إخطار قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات فى الوزارة والحصول على الموافقة.

وتابعت الوزارة: أنه يتولى أخصائى التطوير التكنولوجى استيفاء تقرير مفصل عن سير اللجنة عبارة عن استبيان، موضحة أن الاستبيات يتم من خلال رابط إلكترونى يتم إرساله للاخصائى فى المدرسة لكتابة التقرير، كما سيتم إتاحة إمكانية التعليق عى الامتحان من جانب الطلاب بعد انتهاء الاختبار اليوم الأحد ليقوم الطلاب بتدوين ملاحظاتهم وأى تعليقات لتلافى الملاحظات أو توضيح بعض المفاهيم من خلال رابط إلكترونى.

وكشفت الوزارة عن سيناريو امتحان اليوم الثانى من الاختبار التجريبى لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، الموافق 20 من الشهر الجارى، قائلة: سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi"، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفى اليوم الثالث من الامتحان التجريبى الذى يعقد يوم 22 أبريل الجارى يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية " cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد فى جو هادئ ومطمئن للطلاب كما هو معهود مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب حرصا على صحة الطلاب والمعلمين، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة المشاركة فى الامتحان للتدريب على الأسئلة، قائلة: الأسئلة فى الاختبار الأول ستكون استبيانيه وليست أسئلة بالمعنى المعهود فى الاختبارات.