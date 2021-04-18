نشرة الحوادث المسائية.. النيابة تكشف أسباب حادث قطار "منيا القمح" و الشرطة ترتدي الزي الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم السبت، عن النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار "339" بمنيا القمح.

توفى المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، اليوم السبت، عن عمر يناهز 70 عاما.

من المقرر أن يرتدي رجال الشرطة الزي الصيفي اعتبارا من اليوم السبت، ويكون الزي الصيفي موحد على كل الرتب بداية المجندين إلى رتبة لواء.

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، دعوى حظر نشاط حزب "مصر القوية" من مصر، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالها.

قام قطاع الأحوال المدنية، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (لإحدى السيدات محجوزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة)، وشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

أنهى شاب حياة زوجته خنقًا أمام طفلتيه ثم علقها في مشنقة أعدها لها؛ بسبب رفضها منحه أموالا لشراء المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور.

بعد مرور أسبوعين على وفاة طفلة متأثرة بإصابتها إثر سقوط مركبة توك توك في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتها و3 من أشقائها، توفي اليوم السبت، شقيقها داخل المستشفى.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات واقعة مقتل عامل في محافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بشأن تعرض أحد نزلاء سجن المنيا للاعتداء بالضرب، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتى ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.