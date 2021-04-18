شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال 4 مباني دون ترخيص في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إيقاف أعمال 4 عقارات تعمل بدون ترخيص بشارع زاهر جلال ومنطقتي غواط رباح وعلم الروم من خلال الحملات المكبرة من إدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، التحفظ على معدات وأدوات البناء للعقارات المخالفة التي تعمل دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وشدد على استمرار الحملات اليومية على مدار الساعة لفرض الانضباط، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال البناء بدون ترخيص بنطاق المدينة والمركز .



ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بالالتزام وعدم البناء العشوائي المخالف للحفاظ على الشكل السياحي للمدينة والبناء طبقا للوائح والقوانين .