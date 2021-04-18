شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع كفاءة الشواطئ وتسوية الرمال استعدادا للصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن مواصلة أعمال رفع كفاءة الشواطئ بتسوية وفرد وغربلة الرمال لشواطئ مطروح العام والليدو والفيروز حتى باب البحر ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش.



أكد جاب الله أنه جاري استكمال رفع كفاءة شواطئ الفيروز والنخيل والباسنت حتى نهاية الكورنيش الشرقي في إطار أعمال التطوير، مؤكدا مواصلة رفع كفاءة كورنيش المدينة والأرصفة وبرجولات وبوابات الشواطئ، بالإضافة إلى مراجعة كشافات أعمدة الإنارة على طوال كورنيش المدينة حتى منطقة باب البحر .



وأوضح رئيس المدينة، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالتزامن مع جهود المدينة في القضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية .