شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: اعتماد 16 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن منظمة صحة الحيوان العالمية اعتمدت 16 منشأة مصرية جديدة خالية من أنفلونزا الطيور، ونشرت المنظمة الخبر على موقعها الرسمى ليصبح إجمالى عدد المنشآت 30.

وأضاف أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و4 مجازر دواجن، الأمر الذى يتيح للمنشآت الجديدة تصدير دواجن مجمدة ومبرَّدة ومُجَزَّآت ومُصنَّعات الدواجن إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 14 منشأة فى يونيو 2020 من قِبَل المنظمة. وأشار «القصير» إلى أن القرار يفتح باب تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها، بالإضافة إلى بيض المائدة وبيض التفريخ «كتاكيت التسمين» و«كتاكيت البياض»، مشيدًا بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية، والتى أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير، ووجّه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة، والمزارع والمجازر المشاركة فى برنامج الاعتماد الدولى لما أبدته من التعاون مع هيئة الخدمات البيطرية والالتزام بتطبيق إجراءات وأنظمة الأمن الحيوى.