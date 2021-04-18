شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي.. صفوت حجازي يعترف بوجود أسلحة داخل اعتصام رابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا بين الإرهابي صفوت حجازي وحازم صلاح أبوإسماعيل خلال اعتصام رابعة المسلح، وتأكيد صفوت حجازي على وجود سلاح داخل اعتصام رابعة المسلح.

وقال حجازي في التسجيل: «شباب الإخوان معاهم سلاح، ولو حدث اقتحام للقصر هنروح القصر وهندبح اللي جوه وأنا معايا سلاح حي».

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الإرهابي صفوت حجازي أكد لحازم أنه معهم أسلحة في اعتصام رابعة».

وتابع موسى : «الإخوان ولعوا في الكنائس في مختلف أنحاء الجمهورية والإخوان كانوا يسيروا بالأسلحة على كوبري أكتوبر».

وأكمل موسى : «الإخوان كانوا يرغبون في حكم المصريين بالسلاح».