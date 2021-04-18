شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تنظم قافلة طبية بقرية أبو دياب شرق دشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بقنا سوف تقوم بتنظيم قافلة طبية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا على مدار يومي الأحد والاثنين الموافق 19و18 أبريل.

وذكر تواضروس، أن القافلة تتضمن العديد من التخصصات وتشمل باطنة، أطفال، نساء، جلدية، تنظيم أسرة، جراحة، رمد، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمجان، وأهاب المواطنين التوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.