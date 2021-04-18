شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقي بعد مشاركته في «الاختيار 2»: «مهما حاولنا مش هنوفيهم حقهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار مشهد استشهاد اللواء محمد جبر، مأمور قسم كرداسة، الذي جسد دوره الفنان أشرف عبدالباقي، تعاطفا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل «الاختيار 2»، بعدما اقتحم أنصار جماعة الإخوان الإرهابية القسم، وقتلوا كل أفراده ببشاعة، وجاءت أحداث الحلقة كاملة عن فض اعتصام رابعة.

وكتب أشرف عبدالباقي عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم، ربنا يرحمهم جميعًا.. وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر- رحم الله شهداء الوطن».