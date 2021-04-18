شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: تنفيذ 737 مشروعًا فى المنيا بتكلفة 4.8 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الرابع من تقرير «مُتابعة المواطن فى المحافظات، خلال عامى «2018/ 2019 - 2019/ 2020»، الذى يتضمن حصر المشروعات التى تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العدد تضمن حصر المشروعات التى تم الانتهاء منها فى محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 737 مشروعا، بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه فى 7 قطاعات هى «التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، النقل، الرى، التنمية المحلية».

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعًا فى قطاع الموارد المائية والرى، بتكلفة استثمارية كلية 196 مليون جنيه، نتج عنها معالجة الانهيارات على البر الأيمن لترعة الإبراهيمية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كبكب الثانية، وعملية تكريك إطماءات بحر يوسف- قناطر العبيد- لتوصيل المياه إلى نهاية الترع، وتطوير مساقى منطقه الشريعى الأولى بمركز سمالوط.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعًا بتكلفة 567 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء مستشفى سمالوط المركزى، ومستشفى ملوى التخصصى، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومركز رعاية الطفل بمركز مطاى، وإنشاء وتطوير 7 وحدات صحية منها منشأة دعبس، منشأة النصر، سفاى بأبو قرقاص، وإنشاء 5 وحدات صحة أسرة منها منشأة حلفا، سيلة الشرقية، شوشة.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التى تتوافر بها وحدة صحية من 75.8% عام 2015 إلى 79.8% عام 2020.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا فى قطاع التعليم قبل الجامعى، بتكلفة 474 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1352 فصلًا، وارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة ابتدائى وإعدادى حكومى من 88.1% عام 2015، إلى 97% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة إعدادى حكومى من 86.1% إلى 90.6% عام 2020.