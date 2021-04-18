شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بعودة السائحين الروس للبحر الأحمر بعد وقف الرحلات مع تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من التفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر بعودة السائحين الروس للبحر الأحمر خلال الأيام المقبلة بعد قرار روسيا وقف الرحلات المنتظمة و«الشارتر» مع تركيا من منتصف الشهر الجارى حتى بداية يونيو المقبل.

وأكد سيد الجابرى، مدير عام إحدى المجموعات السياحية الكبرى بالغردقة، أن هناك اتصالات تمت فور توقف الرحلات الروسية لتركيا مع كبريات شركات السياحة والطيران فى روسيا باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستئناف حركة السياحة فى أقرب وقت. وحذر بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، من عودة احتكار الشركات التركية لنقل السائحين الروس الى المنتجعات السياحية بالمحافظة فى حال استئناف الرحلات الجوية الروسية المتوقفة منذ ٥ سنوات لعدم وجود بديل للشركات التركية. واقترح «أبو طالب» إنشاء شركة أو تحالف مصرى روسى لتكوين شركات طيران وسياحة كبديل للشركات التركية المتواجدة فى السوق الروسية.

وأضاف أنه فى حال استئناف السياحة الروسية إلى مصر ستعود مرة أخرى وضعية احتكار الأتراك للسياحة الروسية والتحكم فيها من خلال شركات السياحة والطيران العاملة فى روسيا. وكشف أن شركات السياحة والطيران التركية كانت تسيطر على السوق السياحية الروسية التى تأتى إلى مصر خاصة منطقة البحر الأحمر، فى ظل عدم وجود شركات طيران مصرية جاهزة للعمل وعدم وجود أى خطط جاهزة من شركة مصر للطيران للعمل فى نقل السائحين الروس إلى المدن السياحية المصرية، خاصة البحر الأحمر. وطالب ماجد القاضى، الخبير السياحى، بتدخل شركة مصر للطيران بعدد من طائراتها للعمل بين المطارات الروسية ومطار الغردقة بخطوط طيران مباشرة حتى تكون الاستفادة للشركة الوطنية وعدم ترك هذا المجال لشركات الطيران التركية كما كانت من قبل وعدم استمرار وضع احتكار الأتراك للسياحة فى السوق السياحية فى روسيا وسرعة إيجاد البديل لشركات السياحة والطيران التركية وعدم تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج السياحى فى حال استئناف السياحة الروسية إلى مصر.