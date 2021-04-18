شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2» .. أحمد موسى يكشف أسرار فض اعتصام رابعة: تأجل مرتين قبل تنفيذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة مسلسل «الاختيار 2» التي تم إذاعتها اليوم كشفت احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لميدان رابعة، وأعادت للأذهان الأيام الصعبة للإخوان خلال الاعتصام المسلح.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن فض الاعتصام المسلح للنهضة ورابعة تم تأجيله مرتين قبل تنفيذه، كما تم تأجيله يوم 14 أغسطس لمدة ساعتين حتى تستجيب جماعة الإخوان لمفاوضات الفض.

وكشف موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت المفاوضات لفض اعتصام رابعة المسلح، موضحا أن الإخوان كانت تريد من أحداث رابعة أن يجدوا «المظلومية» للحديث عنها لفترة طويلة.

وأشار موسى إلى أن آلاف من المعتصمين في ميدان رابعة خرجوا من الممرات الآمنة، التي وفرتها وزارة الداخلية وتم توفير أتوبيسات لتوصيلهم إلى منازلهم.

وأوضح موسى أن الإخوان رفضوا كل شيء قُدم لهم، وقامت عناصر الإخوان بحرق 63 كنيسة، و60 قسم شرطة ونيابات ومحاكم، يوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

وقال موسى إن من قاموا بتمويل اعتصام رابعة المسلح لم يتم القبض عليهم أثناء الفض ولكن تم القبض عليهم بعد ذلك.