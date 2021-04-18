شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: فدية إفطار رمضان واجبة على القادر المتيسر لا العاجز المتعسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الافتاء المصرية إن فدية إفطار شهر رمضان واجبة على الشخص القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر.

جاء ذلك في إجابة سؤال ورد إلى دار الافتاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، ونصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟».

وأجابت دار الافتاء : «إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العمل، وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة».

وأضافت الافتاء : «كان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر».