شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 200 ألف خدمة طبية فى القرى الأكثر احتياجًا ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية، من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالقرى الأكثر احتياجًا فى محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة فى يوليو 2019 وحتى الآن. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه تم توفير أفضل الخدمات والرعاية العلاجية المميزة، لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة لها، والتى شملت مركز صحة (بحر البقر)، ووحدات صحة (أم خلف، بحر البقر، الجرابعة، حوض بدران) بورسعيد، والتى تغطى حوالى 80% من احتياجات المواطنين الصحية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تقديم مختلف الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال تلك المراكز والوحدات الصحية، ومنها خدمات (طب الأسرة، الأسنان، الفحص الشامل، الباطنة، النسا، الأطفال، المعامل، الأشعة، مشيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق التأمين الصحى الشامل وحتى الآن تم تقديم 71.230 ألف خدمة طبية بمركز بحر البقر، 65.487 ألف خدمة بوحدة أم خلف، 44.875 ألف بوحدة بحر البقر، 16.105 ألف بوحدة الجرابعة، إضافة إلى 19.411 ألف خدمة بوحدة حوض بدران بورسعيد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالقرى الأكثر احتياجًا، مماثلة للحضر ووفق أحدث المعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتزامات الدولة، وتحقيقًا لأهداف المشروع بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز. وتابع السبكى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، هو أكبر مشروع للإصلاح الصحى فى مصر، والذى أولاه الرئيس اهتماما غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، وأنه يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحى فى مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين، بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية وعلاجية مميزة، ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وتتكفل فيه الدولة بدفع تكاليف علاج غير القادرين، ويغطى جميع الخدمات الطبية بدءًا من الفحص الطبى المبدئى، مرورًا بالأشعات والتحاليل الطبية، وصولًا إلى التدخلات الطبية الكبرى والعمليات الجراحية، بما أسهم فى تخفيف أعباء المرض من على كاهل المرضى وذويهم، واستعادة بناء ثقة المواطن فى النظام الصحى المصرى، وذلك فى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.