شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2».. قصة عمارة المنايفة واحتماء مسلحي اعتصام رابعة بها (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2»، إلى الأذهان قصة العمارة الشهيرة في اعتصام رابعة، والتى كانت تحوي عددا من الإرهابيين المدججين بالأسلحة والذخائر.

وكشفت الأحداث تحصن عناصر من المعتصمين المسلحين بعمارة المنايفة للتصدى لقوات الأمن، حيث تقدمت القوات بشارع الطيران بعد ورود معلومات عن العقار تحت الإنشاء يمين المتجه إلى ميدان رابعة العدوية، والمواجه لمحطة شهيرة لتموين السيارات، المعروف وسط المعتصمين بـ«عمارة المنايفة» نظرا لتكليف إخوان المنوفية باحتلالها.

وبدأت العناصر المسلحة في إلقاء عبوات المولوتوف الحارقة، بهدف إعاقة تنفيذ قرر فض الاعتصام، وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة شديدة، الأمر الذي نجم عنه إصابة بعض ضباط الأمن المركزى والجنود، ما دفع قوات الأمن لتبادل النيران مع العناصر المتحصنة بـ«عمارة المنايفة» المطلة على شارع الطيران.

وتبين حدوث بعض الوفيات والإصابات، جراء مقاومة قوات الشرطة من قِبَل عناصر عمارة المنايفة، الذين حاولوا استدراج القوات داخل العقار تحت الإنشاء وألقوا كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف، وأسطوانات البوتاجاز، التي تسببت في حدوث حرائق بالمنطقة، وأتلفت أعمدة الإنارة والأشجار وسيارات الشرطة، والمدرعات، وأتت الحرائق التي أشعلوها على محيط ميدان رابعة العدوية، وتسببت في إتلاف المسجد واحتراق أجزاء منه وقاعات المناسبات، وجميع الطرق المحيطة.

قصة عمارة المنايفة في فض اعتصام رابعة العدوية

قصة عمارة المنايفة في فض اعتصام رابعة العدوية

قصة عمارة المنايفة في فض اعتصام رابعة العدوية