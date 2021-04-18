شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2».. من هي سامية شنن «سفاحة كرداسة»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت مشاهد الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2»، احتجاز وتعذيب مأمور وضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة بعد اقتحام القسم من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وتعد سامية شنن المرأة الوحيدة المتهمة في قضية مذبحة كرداسة، بعد أن أظهر مقطع فيديو نشر في بيان لوزارة الداخلية وقت وقوع الحادث في أغسطس عام 2013، تورطها في الاشتراك مع بقية المتهمين في قتل مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه و12 آخرين.

«شنن» كانت في منزلها وقت اقتحام قسم كرداسة وعلمت بالأمر، فقررت التوجه إلى القسم للانتقام من الضباط بحجة ما حدث في اعتصامى رابعة والنهضة.

سامية شاهدت جثة الشهيد محمد جبر، مأمور القسم، ملقاة وسط الشارع غارقة في الدماء مليئة بالتراب جراء سحله، ففعلت ذات فعلتها الأولى بالتمثيل بالجثة بضربها بالحذاء.