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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الأنبا أرساني أسقف هولندا، السبت، مذابح ومعمودية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة آيندهوفن بهولندا، بعد توسعتها.

وعقب انتهاء صلوات التدشين صلى القداس الإلهي بمشاركة بعض الآباء الكهنة.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس والمذبح الجانبي على اسم الأنبا بيشوي.

كانت الكنيسة المذكورة ضمن برنامج زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى هولندا في ٢٠١٥، كما زارها المتنيح البابا شنوده الثالث في ٢٠١٠ ودشن مذبحها الرئيس وقتها، قبل أن تخضع الكنيسة لتجديدات وتوسعة مؤخرًا.

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)

زارها البابا شنودة في 2010 .. تدشين كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بهولندا (صور)