شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات التجريبية لـ «ثانوية التابلت» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر إبريل الجارى، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية فى يوليو المقبل. وأعلنت الوزارة أن الامتحان يعقد فى الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ إبريل، من الساعة ١٠:٣٠ صباحًا وحتى ١:٠٠ ظهرًا، ويهدف لضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة أنه يجب إبلاغ الأخصائى أو المشرف عن المشكلات التى تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها فى الأيام التالية للاختبار، ومن المقرر أن يتم إجراء الامتحان التجريبى الأول اليوم من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسى من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi، وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G فى حالة الطوارئ.

وأوضحت أن الهدف من اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code من خلال الرابط g12.emis.gov.eg، وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات.

أما الهدف من اليوم الثانى فهو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة الـ Wi-Fi، وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل العمل بشرائح الـ4G فى هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح الـ4G فقط، والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطى أثناء الاختبارات، مع غلق الـ Wi-Fi فى هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت أنه بالنسبة للمدارس التى لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام الـ4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب فى اليوم الأول والثالث.

وأصدرت الوزارة تعليمات لمديرى التطوير التكنولوجى بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال إبريل ومايو ويونيو 2021، وأوضحت أنه على المختصين بالمدارس الثانوى العام، التى تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، عدم غلق الأجهزة نهائيًا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفنى بشركة «أى سيرف»، مع الإبلاغ عن الأعطال والمشكلات. وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا موقعًا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله على ضرورة تنفيذ قراراته الأخيرة بخصوص امتحانات الثانوية العامة التجريبية، حيث نص الخطاب على أن وزارة التربية والتعليم قررت عقد 3 امتحانات تجريبية «بروفات» إلكترونية لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا أجهزة تابلت من الوزارة. وسيكون امتحان إبريل تجريبيًا بالتابلت فى اللجان، والهدف منه ليس الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى، ولكن اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية، سواء فى الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.

وفى سياق متصل تواصل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات إبريل لصفوف النقل، وكذلك للصفين الأول والثانى الثانوى، ومن المقرر وفقًا للخريطة الزمنية المعدلة للعام الدراسى الحالى، عقد امتحان إبريل لطلاب النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، كإحدى طرق تقييم الطلاب خلال العام الدراسى الاستثنائى بسبب انتشار فيروس كورونا. ويعقد امتحان شهر إبريل المجمع للصف الرابع الابتدائى يوم 25 إبريل الجارى، وللصف السادس الابتدائى يوم 27 إبريل الجارى، ويعقد امتحان الصف الخامس الابتدائى يوم 26 إبريل الجارى، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يعقد امتحان إبريل للصف الأول الإعدادى يوم 25 إبريل الجارى، والصف الثانى الإعدادى يوم 26 إبريل الجارى، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الورقية المجمعة للصفين الأول والثانى الثانوى من 26 حتى 28 إبريل.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى، إن قرار العودة لعقد الامتحانات ورقيا لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، خلال امتحان إبريل ومايو، لا علاقة له بوجود أزمة أو عيب فى التكنولوجيا لدى الوزارة.

وأكد أن الهدف من هذا القرار كان عدم السماح بتكرار التجاوزات التى مارسها بعض الطلاب للتحايل والغش خلال حل الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تحقيق العدالة المطلوبة فى التقييم، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأوضح أن الوزارة لم تتمكن من عقد امتحان كل مادة فى يوم منفصل، لعدم إطالة جدول الامتحان 15 يوما، وهو ما يعنى أن الامتحانات ستشغل نصف الشهر ولن يتبقى وقت لاستكمال الدراسة لباقى المحتوى الدراسى.

وأشار إلى أن عدد أيام امتحان فى شهرى إبريل ومايو هى 3 أيام فقط لكل منهما، سيمتحن خلالها الطالب فى كل المواد عبر امتحانات مجمعة «كل يوم مجموعة من المواد»، ومدة الامتحان ساعتان أو ساعة ونصف الساعة، وهو نوع من التقييم المناسب للظروف الحالية. وشدد على أن امتحانات إبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون أسئلتها «اختيار من متعدد»، وستتيح الوزارة نماذج امتحانية استرشادية قبل موعد الامتحان؛ لتعريف الطالب بشكل هذه الامتحانات المجمعة، وأعلن أن نظام الأسئلة لن يتغير فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وستقيس درجات الفهم، وسيكون متوسط درجات امتحان إبريل ومايو هو الذى سينجح على أساسه الطالب.