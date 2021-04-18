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بودكاست المصري: «وبعدين يا رامز» في «رمضان ترند»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «رمضان ترند»، تفاعل السوشيال ميديا مع أزمات برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال.

«رمضان ترند»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، يستعرض القضايا التي يتم تداولها في خلال الشهر الكريم، وتحليلها وتوضيح حقيقتها.

ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة، الساعة 10 مساءً.

للاستماع من :

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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