شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: «وبعدين يا رامز» في «رمضان ترند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «رمضان ترند»، تفاعل السوشيال ميديا مع أزمات برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال.

«رمضان ترند»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، يستعرض القضايا التي يتم تداولها في خلال الشهر الكريم، وتحليلها وتوضيح حقيقتها.

ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة، الساعة 10 مساءً.

للاستماع من :

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

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