شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: «ابن الحسين المنسي في باب الشعرية» في «درب النور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «درب النور»، قصة أحد أولياء الله الصالحين من مصر، وتحديدًا في باب الشعرية، وحقيقة نسبه للإمام الحسين.

«درب النور»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، يستعرض قصصًا تاريخية وصوفية لأولياء الله الصالحين في مصر، وبمعلومات تُعرض لأول مرة.

ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة، الساعة 9 مساءً.

للاستماع من :

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

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